"Я принял решение!" Владимир Кличко сделал окончательное заявление о своей карьере в боксе

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко окончательно опроверг информацию о том, что он собирается вернуться в профессиональный бокс.

Владимир Кличко

"Я принял решение перестать боксировать и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как после поражения Энтони Джошуа. У меня было много побед, но то, что я осознал после боя на "Уэмбли", важнее любого успеха. Я привык думать, что неудача – это не выход. Сегодня я знаю, что страстное поражение – это путь развития. Сейчас мое поле битвы отличается и я сфокусирован на своей второй карьере [получения докторской степени и преподавании]", - заявил Кличко в интервью The Sun.

Ранее появилась информация, что Владимир принял решение в этом году не возвращаться в ринг. Однако легендарный украинский боксер планирует провести один официальный бой.

Главная мотивация украинца – побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира почти в 46 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, DAZN предложила Владимиру Кличко впечатляющий контракт на проведение трех боев, два из которых – с его бывшими обидчиками Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Эту информацию подтвердил британский промоутер DAZN Эдди Хирн

Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

2 июня чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

Матч-реванш между Джошуа и Руисом запланирован на конец года.

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