"Я принял решение..." Непобедимый украинский боксер сделал заявление о карьере

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) объявил о смене весовой категории и спуске в первый полусредний вес.

"Дорогие друзья и болельщики, я принял решение продолжить свою боксерскую карьеру в категории 63,5 кг. В этом году я ожидаю больших боев в этой весовой категории. Сейчас мы ведём переговоры с промоутером, чтобы уже в следующем бою боксировать с кем-то кто находится в первой десятке рейтинга любой из версий. Всем спасибо за поддержку! Слава Украине!" — написал Тарас у себя в Instagram.

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Отметим, что в этом дивизионе выступает еще один украинец — Виктор Постол (30-2, 12 КО).

10 марта Шелестюк триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере. 33-летний уроженец Макеевки в полусреднем весе победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).

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