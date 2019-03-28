"Я принял решение..." Непобедимый украинский боксер сделал заявление о карьере

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) объявил о смене весовой категории и спуске в первый полусредний вес.
"Дорогие друзья и болельщики, я принял решение продолжить свою боксерскую карьеру в категории 63,5 кг. В этом году я ожидаю больших боев в этой весовой категории. Сейчас мы ведём переговоры с промоутером, чтобы уже в следующем бою боксировать с кем-то кто находится в первой десятке рейтинга любой из версий. Всем спасибо за поддержку! Слава Украине!" — написал Тарас у себя в Instagram.
🚨BREAKING NEWS🚨 Dear friends and fans, I decided to continue my boxing career at 140 lb category. I’m looking for big fights at this weight class division this year. Now we are negotiating with the promoter to fight with someone from the top 10 of any rating versions for the next bout. Thank you all for your support! God bless. Дорогие друзья и болельщики, я принял решение продолжить свою боксерскую карьеру в категории 63,5кг. В этом году я ожидаю больших боев в этой весовой категории. Сейчас мы ведём переговоры с промоутером, чтобы уже в следующем бою боксировать с кем-то кто находится в первой 10-ке рейтинга любой из версий. Всем спасибо за поддержку! Слава Украине! #iamTARAS #Shelestyuk #teamShelestyuk #juniorwelterweight #tarasshelestyuk #140lbs #noexcuses #lightwelterweight #nofear #breakingnews #Шелестюк
Отметим, что в этом дивизионе выступает еще один украинец — Виктор Постол (30-2, 12 КО).
10 марта Шелестюк триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере. 33-летний уроженец Макеевки в полусреднем весе победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).
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