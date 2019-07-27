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"Я попрощался с жизнью": на легендарного боксера совершено вооруженное нападение

2.7т Читать материал на украинском

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Хулио Сезар Чавес был ограблен накануне в Мехико.

Хулио Сезар Чавес (слева) в бою против Флойда Мейвезера

Хулио Сезар Чавес (слева) в бою против Флойда Мейвезера

"Я только что стал жертвой нападения, после того, как к моей голове приставили пистолет. У меня выхватили часы и забрали цепочку. Без сомнений, на секунду я попрощался с жизнью", – приводит BoxingScene слова Чавеса после инцидента.

Ограбление произошло в нескольких километрах от международного аэропорта Мехико. Машину боксера заблокировал мотоцикл, после чего было совершено нападение.

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Также пострадал член команды Чавеса Хорхе Пенья. У него отобрали часы и мобильный телефон. Два года назад преступниками был застрелен брат боксера Рафаэль Чавес.

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Мексика Мехико
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