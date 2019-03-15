"Я не тупой": соперник Ломаченко высказался перед боем

Британец Энтони Кролла перед поединком против чемпиона мира WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко признался, что понимает, что не является фаворитом этого противостояния. Однако он заявил, что имеет один козырь в противостоянии с украинцем.

"Очень сложная задачка у меня впереди... Я же не тупой, не витаю в облаках и знаю, что буду драться с одним из лучших бойцов планеты. Я не из паунда, но все-таки я боец мирового класса. Да, у меня и близко нет такого умения, как у Ломаченко: он почти все делает лучше. Но это подстегивает, а не пугает. К тому же, у меня есть одно преимущество: я все-таки натуральный легковес, а он — нет" - цитирует Кроллу VRinge.

Василий Ломаченко и Энтони Кролла BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок украинца Василия Ломаченко пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе против обязательного претендента Энтони Кроллы.

Василий планировал провести объединительный бой против чемпиона IBF Ричарда Комми, однако в последнем поединке ганец получил травму и не успеет восстановиться к запланированной дате боя.

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