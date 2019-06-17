ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

"Я не сильно": экс-соперник Усика нелепо оправдался за подлость в скандальном полуфинале WBSS

3.5тЧитать материал на украинском

Латышский тяжеловес Майрис Бриедис обвинил своего соперника по полуфиналу Всемирной суперсии бокса (WBSS) Кшиштофа Гловацки в грязном поведение.

Комментируя скандал в поединке двух экс-соперников Александра Усика, когда он ударил соперника локтем в челюсть, Бриедис отметил, что до этого последовал удар соперника.

Новости
Кубинец победил убийственным нокаутом и забрал пояс Усика

Бриедис – Гловацки

Бриедис – Гловацки

skaties.lv

"Я наклонился, я не ожидал, что он ударит меня по затылку. Он превратился в Марко Хука, сделав это. Я просто ответил так, как смог ответить, как чувствовал в тот момент. На самом деле я не сильно его удалил. Я просто показал, что не стоит этого делать в боксе", – приводит слова Майриса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацки в третьем раунде, однако поединок вызвал множество споров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "WBSS" на OBOZREVATEL.

Тема
WBSS
Персоны
Майрис БриедисКшиштоф Гловацки
Место
ЛатвияРига
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
3
Смешно
3
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel