"Я не сильно": экс-соперник Усика нелепо оправдался за подлость в скандальном полуфинале WBSS

Латышский тяжеловес Майрис Бриедис обвинил своего соперника по полуфиналу Всемирной суперсии бокса (WBSS) Кшиштофа Гловацки в грязном поведение.
Комментируя скандал в поединке двух экс-соперников Александра Усика, когда он ударил соперника локтем в челюсть, Бриедис отметил, что до этого последовал удар соперника.
Бриедис – Гловацки
skaties.lv
"Я наклонился, я не ожидал, что он ударит меня по затылку. Он превратился в Марко Хука, сделав это. Я просто ответил так, как смог ответить, как чувствовал в тот момент. На самом деле я не сильно его удалил. Я просто показал, что не стоит этого делать в боксе", – приводит слова Майриса vringe.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацки в третьем раунде, однако поединок вызвал множество споров.
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