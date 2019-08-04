"Я не понял, вы сговорились?" Усик и Ломаченко обломали оператора

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) продолжает подготовку к своему дебюту в супертяжах.

Во время одного из занятий украинца попросили продемонстрировать на камеру боксерскую двойку (джеб с двух рук).

Но крымчанин решил обломать оператора, и двойку изобразил в виде нарисованной в воздухе цифры. Спустя мгновение оказалось, что подобный трюк вытворил и находящийся в зале Василий Ломаченко.

"Что-то не понял, вы что сговорились? Этот такую же нарисовал только что", - заявил обиженно человек с камерой, на что Ломаченко резонно ответил в присущему только ему стиле.

"Каждый боксер знает, что надо делать когда тебя просят показать двоечку. Боксеры они же умные ребята: это не обязательно руками махать, она может выглядеть по-разному", - шутливо объяснил Василий, продемонстрировав соответствующие жесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко сделал прогноз на свой теоретический бой с Тайсоном Фьюри.

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