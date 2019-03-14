МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

"Я не понимаю": у чемпиона мира возмутились из-за Ломаченко

1.2тЧитать материал на украинском

Тренер чемпиона мира IBF в полусреднем весе Эррола Спенса Деррик Джеймс заявил, что украинец Василий Ломаченко несколько лет назад не заслуженно стал лучшим боксером года. По мнению американского специалиста, это звание должен был получить чемпион WBO Теренс Кроуфорд.

"Мне он нравится, я его фан. Я считаю, что он выиграл звание бойца года пару лет назад, но они отдали его Ломаченко. Я этого не понимаю, он стал абсолютным чемпионом, а тот побил двух человек, которых мало кто знает, и стал бойцом года. Это было то еще д*рьмо. Теренс должен был стать бойцом года", - цитирует Джеймся VRinge.

Новости
"Надрать задницу": Ломаченко передал привет американскому чемпиону

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL:

.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения