"Я не понимаю": у чемпиона мира возмутились из-за Ломаченко

Тренер чемпиона мира IBF в полусреднем весе Эррола Спенса Деррик Джеймс заявил, что украинец Василий Ломаченко несколько лет назад не заслуженно стал лучшим боксером года. По мнению американского специалиста, это звание должен был получить чемпион WBO Теренс Кроуфорд.

"Мне он нравится, я его фан. Я считаю, что он выиграл звание бойца года пару лет назад, но они отдали его Ломаченко. Я этого не понимаю, он стал абсолютным чемпионом, а тот побил двух человек, которых мало кто знает, и стал бойцом года. Это было то еще д*рьмо. Теренс должен был стать бойцом года", - цитирует Джеймся VRinge.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL:

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