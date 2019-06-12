ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

"Ненавидишь меня": Фьюри обматерил Владимира Кличко

942Читать материал на украинском

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО), победивший в 2015 году Владимира Кличко в чемпионском бою, резко высказался по поводу возможного возвращения украинца в ринг.

"Ему, наверное, уже 43. Владимир был плох в свои лучшие годы. Он – большой неудачник. Жалкий неудачник. Он никогда не был хорош", – цитирует Фьюри vringe.com

Тайсон Фьюри после победы над Владимиром Кличко

Тайсон Фьюри после победы над Владимиром Кличко

Вопрос о том, думает ли Кличко вернуться в бокс, буквально взорвал британца ругательствами в адрес Владимира.

"100% он думает об этом! Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти, сос*нок. Бууду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь "Цыганского короля". Я надрал тебе задницу, с*ка. Помни это. Ты также известен, как "С*чко". Это правда. Он ненавидит меня. Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир? Ты ненавидишь меня. Я чувствую ненависть", – буквально прокричал журналистам Фьюри.

Кличко – Фьюри

Кличко – Фьюри

Напомним, что 28 ноября 2015 года чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко сенсационно проиграл в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок в Дюссельдорфе на стадионе Esprit Arena завершился поражением украинского супертяжа по очкам – 112:115, 112:115, 111:116.

Новости
''После битвы с Кличко'': Фьюри впервые рассказал о страшной трагедии

После боя Владимир признал свое поражение и силу оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко жалеет, что не смог получить реванш с Фьюри, несмотря на то, что как человек он ведет себя отвратительно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Кличко - Тайсон Фьюри" на OBOZREVATEL.

Тема
Кличко - Тайсон Фьюри
Персоны
Тайсон ФьюриВладимир Кличко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel