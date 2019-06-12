"Ненавидишь меня": Фьюри обматерил Владимира Кличко

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО), победивший в 2015 году Владимира Кличко в чемпионском бою, резко высказался по поводу возможного возвращения украинца в ринг.

"Ему, наверное, уже 43. Владимир был плох в свои лучшие годы. Он – большой неудачник. Жалкий неудачник. Он никогда не был хорош", – цитирует Фьюри vringe.com

Тайсон Фьюри после победы над Владимиром Кличко

Вопрос о том, думает ли Кличко вернуться в бокс, буквально взорвал британца ругательствами в адрес Владимира.

"100% он думает об этом! Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти, сос*нок. Бууду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь "Цыганского короля". Я надрал тебе задницу, с*ка. Помни это. Ты также известен, как "С*чко". Это правда. Он ненавидит меня. Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир? Ты ненавидишь меня. Я чувствую ненависть", – буквально прокричал журналистам Фьюри.

Кличко – Фьюри

Напомним, что 28 ноября 2015 года чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко сенсационно проиграл в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок в Дюссельдорфе на стадионе Esprit Arena завершился поражением украинского супертяжа по очкам – 112:115, 112:115, 111:116.

После боя Владимир признал свое поражение и силу оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко жалеет, что не смог получить реванш с Фьюри, несмотря на то, что как человек он ведет себя отвратительно.

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