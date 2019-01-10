''Я к вам не приду'': Усик обратился к украинцам

Украинский боксер Александр Усик приступил к тренировкам после боя против Тони Белью 10 ноября в Манчестере. Наш спортсмен обратился к болельщикам прямо из зала.

"Сегодня, 10 января, если к вам придут колядовщики колядовать, то это считается хорошим тоном. Весь год будет сопутствовать счастье, никакой червивый глаз не сможет вам помешать сделать какие-то хорошие вещи и все остальное. Я к вам, к сожалению, не приду, потому что где я? Я на тренировке. Всем добра", - опубликовал видеообращение Усик на своей странице в Instagram.

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