''Я к вам не приду'': Усик обратился к украинцам

Украинский боксер Александр Усик приступил к тренировкам после боя против Тони Белью 10 ноября в Манчестере. Наш спортсмен обратился к болельщикам прямо из зала.
"Сегодня, 10 января, если к вам придут колядовщики колядовать, то это считается хорошим тоном. Весь год будет сопутствовать счастье, никакой червивый глаз не сможет вам помешать сделать какие-то хорошие вещи и все остальное. Я к вам, к сожалению, не приду, потому что где я? Я на тренировке. Всем добра", - опубликовал видеообращение Усик на своей странице в Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик нокаутировал Тони Белью в поединке на "Манчестер Арене" 10 ноября.
После боя украинский боксер объявил о решении перейти в супертяжелую весовую категорию.
Во время отдыха Усик поддержал своих друзей-чемпионов Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, которые провели титульные поединке в декабре прошлого года.
После небольшой паузы украинец приступил к тренировкам, а его промоутеры подбирают ему соперников. Менеджер Усика Александр Красюк признался, что следующими оппонентами украинца могут стать боксеры из России.
Промоутер Эдди Хирн назвал два пути развития карьеры нашего спортсмена.