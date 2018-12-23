''Ужасно скользкий'': в США назвали серьезные преимущества Усика в бою с Джошуа

Известные бойцы, работающие со знаменитым американским боксером Флойдом Мейвезером, назвали украинца Александра Усика фаворитом в гипотетическом поединке против Энтони Джошуа.

"У Усика есть шанс в супертяжелом весе. У него есть определенные навыки, поскольку он выбрасывает много ударов. Усик левша и постоянно напрягает оппонентов в бою. Он скользкий — неудобный для противника. Если представить, что через год у Александра останутся все его навыки, то у нас на руках будет все, чтобы увидеть отличный бой. Кто победит? Я бы выбрал Усика, при том, что я фанат Джошуа. Усик ужасно скользкий левша, и он делает все, чтобы усложнить соперникам бой", — заявил боец Лайнел Беллоуз в интервью местному блогеру.

"У Усика за плечами большой опыт, хорошая динамика. Я выберу Усика. Если рассматривать фундаментально, то Усик лучше. Я фанат Джошуа, но Усик выиграет, он сможет обмануть британца. Мы за Усика!" — отметил Амер Абдала, чемпион по кикбоксингу.

"Я точно уверен, что у Усика есть в арсенале инструменты, чтобы победить. Думаю, Энтони слишком похож на робота, когда речь заходит о том, как он боксирует. Есть одна вещь, которую можно считать преимуществом — это его сила. А Усик — мультипространственный боец, который сможет приспособиться к любому сопернику. Александру нужно будет просто избегать его силы и бить его, выиграв бой по очкам. Не думаю, что Усик победит нокаутом, но определенно перебоксирует британца", — отметил боксер Сена Агбеко.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, вероятнее всего, свой следующий бой проведет весной будущего года в США.

После победы над Тони Белью нокаутом в восьмом раунде Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

По словам Джошуа, он заинтересован в проведении боя против украинского чемпиона Александра Усика. Английский боксер уверен, что такой поединок однозначно войдет в историю.