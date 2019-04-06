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"Я должен испытать": Усик дал первый комментарий по новому бою

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Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) впервые прокомментировал официальное объявление своего боя с камерунцем Карлосом Такамом.

Усик - Такам

Усик - Такам

"В крузервейте я стал абсолютным чемпионом мира и это моя цель и в новом дивизионе. Это настоящий вызов и он начнется 25 мая в поединке против Карлоса Такама. Это первый бой в новом дивизионе, но я должен испытать свои силы в поединке с соперником мирового класса", – сказал Усик в интервью Sky Sports.

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Напомним, что бой Усик - Такам состоится 25 июня в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). Букмекеры уже опубликовали однозначные котировки на этот поединок.

Отметим, что поединок украинца перенесли из-за из-за проведения 18 мая битвы американского чемпиона Деонтея Уайлдера с его соотечественником Домиником Бризилом.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк рассказал, как на самом деле проходили переговоры Усика с россиянином Александром Поветкиным.

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Тема
Усик – Такам
Персоны
Александр УсикКарлос Такам
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