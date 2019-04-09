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"Я чемпион, просто без титула": боксер, обещавший "убить" Ломаченко, отметился нелепым высказыванием

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Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес, который ранее грозился "убить" в ринге Василия Ломаченко, назвал себя действующим чемпионом мира.

21-летний боксер, который не владеет ни одним титулом, считает, что уже созрел для победы над украинцем.

Новости
"Oh my God!" Ломаченко шокировал американцев

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

BoxingScene

"Конечно, я готов! Я уже чемпион мира, просто у меня пока что нет титула. Однозначно. Вся беда в том, что болельщики оценивают некоторых бойцов уж слишком высоко... Но когда дело дойдет до боя, я им покажу, как побить этих парней. Ломаченко уже и раньше проигрывал, так что почему бы мне не побить его снова?" – приводит слова Лопеса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Теофимо Лопес отметился очередным хамским выпадом в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

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Персоны
Теофимо ЛопесВасилий Ломаченко
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