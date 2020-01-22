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22 января • обновлено в 11:56
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"Я буду первым": Джошуа бросил вызов Усику

1.6т
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Британский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа бросил вызов украинцу Александра Усику, который является обязательным претендентом пояс WBO.

"Он – лучший боксер крузервейта, которого я видел, и я хочу драться с ним после его перехода в супертяжелый вес. Люди говорят о том, что это не его весовая категория, но взгляните, чего достиг Эвандер Холифилд, он невероятный боец", – заявил Джошуа в интервью SkySports.

Энтони Джошуа – Александр Усик

Энтони Джошуа – Александр Усик

fightnews.info

Он также считает, что перспективы Усика в этой весовой категории станут ясны после поединков с сильнейшими боксерами дивизиона.

"Никто не имеет право говорить, что Усик не способен на великие дела. О его потенциале в этом дивизионе можно будет говорить только после поединков с большими парнями, и я буду первым его испытанием", – добавил Джошуа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, другой британский супертяжеловес Тайсон Фьюри унизительно высказался об Александре Усике, заявив, что ему не интересно драться с нашим боксером.

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Тема
WBO
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа
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Махно Володимир
Махно Володимир
я всегда горячо болел за братьев Кличко, а вот Усик мне противен, особенно как ватная биомасса. собака чужеродная. живет в Украине, ест наш хлеб и кусается. С удовольствием буду болеть за Джошуа. Хочу чтобы Усику епало разбили его ватно-провославно-скрепное!
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