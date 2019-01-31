WBSS, которую выиграл Усик, кинула украинского боксера

Всемирная боксерская суперсерия официально анонсировала полуфинальный поединок чемпиона мира IBF в полусреднем весе Ивана Баранчика против Джоша Тейлора.

Ранее из-за отказа белоруса принимать участие в бое его место должен был занять украинский боксер Виктор Постол.

Команда Баранчика сообщала, что поединок его подопечного в WBSS не состоится, так как организаторы турнира не выходили с ними на связь. Однако белоруский боксер все-таки сумел договорится c WBSS о проведении боя.

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Напомним, что украинский боксер Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, одолев в 12-раундовом поединке в Москве Мурата Гассиева. Этот турнир позволил нашему спортсмену собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Александр Усик - Мурат Гассиев instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик объяснил, почему принял решение поехать в Россию на поединок против Мурата Гассиева.

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