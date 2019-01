WBSS, которую выиграл Усик, кинула украинского боксера

Всемирная боксерская суперсерия официально анонсировала полуфинальный поединок чемпиона мира IBF в полусреднем весе Ивана Баранчика против Джоша Тейлора.

Ранее из-за отказа белоруса принимать участие в бое его место должен был занять украинский боксер Виктор Постол.

Команда Баранчика сообщала, что поединок его подопечного в WBSS не состоится, так как организаторы турнира не выходили с ними на связь. Однако белоруский боксер все-таки сумел договорится c WBSS о проведении боя.

CONFIRMED: @JoshTaylorBoxer vs @IBaranchyk WBSS Semi-Final & IBF World Championship set for @TheSSEHydro Glasgow, 18 May 🔥🔥🔥



📝 Full details: https://t.co/b7pNbhSbbl#TaylorBaranchyk #WBSS2 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/ge18wZWAhz