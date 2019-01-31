WBSS, которую выиграл Усик, кинула украинского боксера

Всемирная боксерская суперсерия официально анонсировала полуфинальный поединок чемпиона мира IBF в полусреднем весе Ивана Баранчика против Джоша Тейлора.
Ранее из-за отказа белоруса принимать участие в бое его место должен был занять украинский боксер Виктор Постол.
Команда Баранчика сообщала, что поединок его подопечного в WBSS не состоится, так как организаторы турнира не выходили с ними на связь. Однако белоруский боксер все-таки сумел договорится c WBSS о проведении боя.
CONFIRMED: @JoshTaylorBoxer vs @IBaranchyk WBSS Semi-Final & IBF World Championship set for @TheSSEHydro Glasgow, 18 May 🔥🔥🔥— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 31 января 2019 г.
📝 Full details: https://t.co/b7pNbhSbbl#TaylorBaranchyk #WBSS2 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/ge18wZWAhz
Напомним, что украинский боксер Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, одолев в 12-раундовом поединке в Москве Мурата Гассиева. Этот турнир позволил нашему спортсмену собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
Александр Усик - Мурат Гассиев
instagram.com/usykaa
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик объяснил, почему принял решение поехать в Россию на поединок против Мурата Гассиева.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "WBSS" на OBOZREVATEL.