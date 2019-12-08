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8 декабря • обновлено в 14:29
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WBО поставила ультиматум Джошуа из-за боя с Усиком

WBО поставила ультиматум Джошуа из-за боя с Усиком
Президент Всемирной боксерской организации закрыл вопрос поединка с украинцем
6.3т Читать материал на украинском

Президент WBO Франсиско Валкарсель заявил, что Энтони Джошуа должен провести незамедлительную защиту титула против официального претендента украинца Александра Усика.

"Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO – Александр Усик. Бой должен состоятся в течение 180 дней", – написал в Twitter глава Всемирной боксерской организации (WBO).

Сам британец лаконично отреагировал на такое, заявив, что это "не проблема".

Таким образом встреча Джошуа - Усик должен пройти не позже 4 июня.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бой-реванш за чемпионские пояса IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе прошел в арабском Эр-Рияде и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

После боя британец, комментируя свой успех, отметил заслуги Владимира Кличко.

Руис заявил, что поражение от Энтони связано с отсутствием должных тренировок и регулярным нарушением тренировочного графика.

Позже были опубликованы лучшие моменты боя, а также появилась полная запись встречи.

В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

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Читайте все новости по теме "WBO" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
WBO Усик - Джошуа
Персоны
Энтони Джошуа Александр Усик
Место
Саудовская Аравия
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Джошуа прибьет кремлёвского пи дораса
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Червоний Данило
Червоний Данило
усик лошара. ему не одолеть Джошуа! он очкует! ватный клоун!
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