WBО поставила ультиматум Джошуа из-за боя с Усиком

Президент WBO Франсиско Валкарсель заявил, что Энтони Джошуа должен провести незамедлительную защиту титула против официального претендента украинца Александра Усика.

"Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO – Александр Усик. Бой должен состоятся в течение 180 дней", – написал в Twitter глава Всемирной боксерской организации (WBO).

Сам британец лаконично отреагировал на такое, заявив, что это "не проблема".

🇬🇧 🇺🇦 Anthony Joshua reacts to the WBO ordering him to face Oleksandr Usyk in the next 180 days...



'Let's rock and roll, no problem'pic.twitter.com/7p6lrem1Yq — All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) December 8, 2019

Таким образом встреча Джошуа - Усик должен пройти не позже 4 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой-реванш за чемпионские пояса IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе прошел в арабском Эр-Рияде и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

После боя британец, комментируя свой успех, отметил заслуги Владимира Кличко.

Руис заявил, что поражение от Энтони связано с отсутствием должных тренировок и регулярным нарушением тренировочного графика.

Позже были опубликованы лучшие моменты боя, а также появилась полная запись встречи.

В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

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