WBО поставила ультиматум Джошуа из-за боя с Усиком

Президент WBO Франсиско Валкарсель заявил, что Энтони Джошуа должен провести незамедлительную защиту титула против официального претендента украинца Александра Усика.
"Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO – Александр Усик. Бой должен состоятся в течение 180 дней", – написал в Twitter глава Всемирной боксерской организации (WBO).
Clash of the Dunes is over..now clash of mandatories will be next..WBO mandatory challenger @usykaa with in 180 days ..@EddieHearn ,@DAZN_USA ,@SkySportsBoxing @ESPNKnockOut ,@danrafaelespn ,@JakeNDaBox ,@LoMejorDelBoxeo— Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) December 7, 2019
Сам британец лаконично отреагировал на такое, заявив, что это "не проблема".
🇬🇧 🇺🇦 Anthony Joshua reacts to the WBO ordering him to face Oleksandr Usyk in the next 180 days...— All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) December 8, 2019
'Let's rock and roll, no problem'pic.twitter.com/7p6lrem1Yq
Таким образом встреча Джошуа - Усик должен пройти не позже 4 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL, бой-реванш за чемпионские пояса IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе прошел в арабском Эр-Рияде и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.
После боя британец, комментируя свой успех, отметил заслуги Владимира Кличко.
Руис заявил, что поражение от Энтони связано с отсутствием должных тренировок и регулярным нарушением тренировочного графика.
Позже были опубликованы лучшие моменты боя, а также появилась полная запись встречи.
В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.
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