WBO поставила точку в скандале с боем за пояс Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) поставила точку в скандальном поединке за чемпионский титул, принадлежавший ранее украинцу Александру Усику.

WBO не одобрила протест поляка Кшиштофа Гловацки и признала победу латвийца Майриса Бриедиса, выслав ему по почте пояс чемпиона, сообщает Twitter World Boxing Super Series‏.

👑 @BriedisMairis takes delivery of his shiny new @WorldBoxingOrg belt! 👌#BriedisDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/GwhdKdOrOM