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20 сентября • обновлено в 15:20
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Отказ от защиты: WBC сделала заявление о лишении Ломаченко чемпионского пояса

1.4т Читать материал на украинском

Всемирный боксерский совет (WBC) не собирается лишать украинца Василия Ломаченко чемпионского пояса из-за его отказа проводить бой с обязательным претендентом Девином Хэйни.

По словам президентом организации Маурисио Сулеймана, WCB не намерен лишать нашего соотечественника возможности стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

"Мы не собираемся вынуждать Ломаченко незамедлительно проводить обязательную защиту с Хэйни. Не можем позволить себе мешать чемпиону, который ищет возможность провести максимально большие бои. Ведь его действия – во благо бокса. И, конечно же, тем более не собираемся лишать Ломаченко титула за то, что он не встретится с Хэйни в следующем бою. Так было бы нечестно. Давайте лучше подождём, когда обязательный претендент будет действительно готов драться с чемпионом", – цитирует главу WBC vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко выразил желание отказаться от проведения чемпионского поединка в нынешнем году.

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Тема
WBC
Персона
Василий Ломаченко
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