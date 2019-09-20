Отказ от защиты: WBC сделала заявление о лишении Ломаченко чемпионского пояса

Всемирный боксерский совет (WBC) не собирается лишать украинца Василия Ломаченко чемпионского пояса из-за его отказа проводить бой с обязательным претендентом Девином Хэйни.

По словам президентом организации Маурисио Сулеймана, WCB не намерен лишать нашего соотечественника возможности стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Василий Ломаченко

"Мы не собираемся вынуждать Ломаченко незамедлительно проводить обязательную защиту с Хэйни. Не можем позволить себе мешать чемпиону, который ищет возможность провести максимально большие бои. Ведь его действия – во благо бокса. И, конечно же, тем более не собираемся лишать Ломаченко титула за то, что он не встретится с Хэйни в следующем бою. Так было бы нечестно. Давайте лучше подождём, когда обязательный претендент будет действительно готов драться с чемпионом", – цитирует главу WBC vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко выразил желание отказаться от проведения чемпионского поединка в нынешнем году.

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