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10 апреля • обновлено в 22:46
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WBC сделал заявление о камбэке Кличко

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Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко имеет высокие шансы вернуться на ринг и вновь доминировать в супертяжелом весе.

Такое мнение выразил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью Luckypunch.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

"Братство Кличко"

"Владимир после завершения карьеры остается в отличной форме. Он точно может вернуться и сделать это успешно. Однако я считаю, что ему нужно продолжать развивать свою жизнь вне ринга, ведь в ней он тоже очень успешный. Правда, сердце боксеров очень большое и не так легко забыть свою спортивную карьеру, поэтому посмотрим, что будет дальше. Это будет его решение, но, глядя на него, его имя уже вписано золотыми буквами в историю бокса", – сказал функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского супертяжа Александра Усика призвали лишить гражданства после его критики декоммунизации и оправданиях россиянин из-за войны на Донбассе.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
WBC
Персона
Владимир Кличко
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