WBC принял громкое решение по Усику: спортивные итоги 29 октября

Всемирный боксерский совет (WBC) принял историческое решение по Александру Усику, а на бейсбольном матче в США две модели показали грудь в прямом эфире.

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Кроме того, российский боец Денис Вильданов весом 212 кг выиграл дебютный бой в ММА за 20 секунд. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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