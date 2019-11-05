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5 ноября • обновлено в 09:47
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WBC ответил критикам Ломаченко: спортивные итоги 4 ноября

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Всемирный боксерский совет (WBC) вступился за Василия Ломаченко, а Сергей Ребров прошелся по "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 4 ноября.

Кроме того, помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера совершил патриотичный поступок ради нашей страны. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
UFC WBC
Персоны
Василий Ломаченко Сергей Ребров Жерсон Родригес
Тег
ФК Динамо Киев
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