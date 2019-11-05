WBC ответил критикам Ломаченко: спортивные итоги 4 ноября

Всемирный боксерский совет (WBC) вступился за Василия Ломаченко, а Сергей Ребров прошелся по "Динамо".
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Кроме того, помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера совершил патриотичный поступок ради нашей страны. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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