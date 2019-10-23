WBC оконфузился с Усиком: спортивные итоги 22 октября

Донецкий "Шахтер" потерял очки в домашнем матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо", а Всемирный боксерский совет (WBC) оконфузился с Александром Усиком.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 22 октября.

Кроме того, в Японии произошел курьезный случай с нокаутом рефери на боксерском шоу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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