WBC оконфузился с Усиком: спортивные итоги 22 октября

Донецкий "Шахтер" потерял очки в домашнем матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо", а Всемирный боксерский совет (WBC) оконфузился с Александром Усиком.
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Кроме того, в Японии произошел курьезный случай с нокаутом рефери на боксерском шоу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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