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23 октября • обновлено в 10:16
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WBC оконфузился с Усиком: спортивные итоги 22 октября

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Донецкий "Шахтер" потерял очки в домашнем матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо", а Всемирный боксерский совет (WBC) оконфузился с Александром Усиком.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 22 октября.

Кроме того, в Японии произошел курьезный случай с нокаутом рефери на боксерском шоу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Лига чемпионов Шахтер – Динамо Загреб WBC
Персона
Александр Усик
Тег
ФК Шахтер
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