WBC может назначить бой Усик – Поветкин

Украинец Александр Усик (17-0, 13КО) и россиянин Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) могут провести бой за звание официального претендента на бой с чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

По данным Ring Polska, WBC может санкционировать такой поединок, ведь Поветкин завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Диллиана Уайта. В то же время этот трофей не дает "Русскому Витязю" право сразиться с чемпионом Тайсоном Фьюри.

В свою очередь Александр Усик занимает второе место в рейтинге WBC, уступая только Деонтею Уайлдеру, который готовится к третьему бою с Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, перед этим дважды побывав в нокдауне.