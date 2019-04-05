WBA странно поступила с Кличко

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) попала в необъяснимую ситуацию с легендарным Владимиром Кличко.

Организация объявила о назначении украинского экс-чемпиона техническим консультантом президента WBA Жилберто Мендосы. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ассоциации.

Владимир Кличко

Однако спустя трое суток информация о Владимире была удалена, а в самой WBA отметили, что Кличко-младший не входит в ее состав. "На прошлой неделе президент организации назначил новый совет правления. Возможно, именно в связи с этим и возникла путаница относительно роли Владимира Кличко. Мы хотели бы уточнить, что Кличко – верный друг нашей организации, но он не директор, не советник, не сотрудник WBA", – приводит текст заявления ассоциации vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский чемпион Деонтей Уайлдер готов выйти в ринг против Владимира Кличко в случае возвращения украинца в бокс.

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