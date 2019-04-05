WBA объяснила ситуацию с Кличко

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с официальным заявлением о статусе легендарного Владимира Кличко.

В организации отметили, что бывший чемпион мира не является сотрудником WBA, а также выразили восторг блестящей карьерой украинца.

Владимир Кличко

"WBA хотела бы уточнить, что Кличко является очень хорошим другом организации. Он не является директором или сотрудником организации. Бывший боксер из Восточной Европы является одним из самых ярких чемпионов WBA, и организация очень гордится им. Кличко работал рука об руку с президентом Мендосой в различных проектах, тренируясь, чтобы сделать бокс лучшим видом спорта", – говорится в пресс-релизе, текст которого приводит WBN.

Как сообщал OBOZREVATEL, на официальном сайте WBA было объявлено о назначении Владимира Кличко техническим консультантом, однако позже эта информация была удалена.

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