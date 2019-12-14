Главная Новости
14 декабря • обновлено в 11:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

WADA озвучило официальное решение по России на Евро-2020

4.8т
Читать материал на украинском

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило право России на проведение чемпионата Европы по футболу-2020.

Джонатан Тейлор

Джонатан Тейлор

versiya.info

"Вы должны помнить, что мы должны придерживаться единого подхода для всех видов спорта. Да, в футболе чемпионат Европы является важным соревнованием, но в других видах спорта континентальным первенствам не придают такого значения", — цитирует Associated Press председателя комиссии по соответствию WADA Джонатана Тейлора.

По его словам, организация приняла очень жесткие санкции в отношении России, в частности, лишив ее права проводить крупные соревнования, среди которых чемпионаты мира. Тейлор добавил, что не считает это решение мягким.

Новости
Ошиблись с похмелья? WADA открыло подробности манипуляций России с допингом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
допинговый скандал Евро-2020
Тег
WADA
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
36
5
Смешно
5
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Главное, чтоб русские с дуру не стали чемпионами!)) А то вообще некошерно получится ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги