WADA озвучило официальное решение по России на Евро-2020

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило право России на проведение чемпионата Европы по футболу-2020.

Джонатан Тейлор versiya.info

"Вы должны помнить, что мы должны придерживаться единого подхода для всех видов спорта. Да, в футболе чемпионат Европы является важным соревнованием, но в других видах спорта континентальным первенствам не придают такого значения", — цитирует Associated Press председателя комиссии по соответствию WADA Джонатана Тейлора.

По его словам, организация приняла очень жесткие санкции в отношении России, в частности, лишив ее права проводить крупные соревнования, среди которых чемпионаты мира. Тейлор добавил, что не считает это решение мягким.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Исполком WADA 9 декабря принял решение на четыре года исключить Россию из международных спортивных соревнований.

Представители Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали решение WADA о введении санкций.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира.

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