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4 сентября • обновлено в 17:55
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"Взъ*бать россиянина": американский боксер бросил вызов Ломаченко

3.1т Читать материал на украинском

Американский легковес Девин Хэйни выразил уверенность в том, что сможет победить украинского суперчемпиона Василия Ломаченко.

20-летний проспект намерен выйти в ринг против нашего соотечественника после победы над россиянином Зауром Абдуллаевым. В бою 13 сентября будет разыгран статус обязательного претендента на пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет Василий.

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Василий Ломаченко и Девин Хэйни

Василий Ломаченко и Девин Хэйни

Boxing Scene

"Я уверен, что смогу побить Ломаченко. Точка. Поединок против Заура Абдуллаева даст нам возможность сражаться за чемпионский титул. И после того, как мы выиграем этот бой, мы ждем встречи с Василием Ломаченко в поединке как минимум за три чемпионских пояса из четырех. Но сейчас надо тренироваться, чтоб вз***ать Абдуллаева", – приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко завоевал три чемпионских пояса в легком весе (WBC, WBA, WBO), победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.

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Персона
Василий Ломаченко
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
И я говорил, что Ломаченко - россиянин! Ну, а раз америкосы так считают...
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Dell Alex
Dell Alex
20-летний? Ох, что-то сомнительно...
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