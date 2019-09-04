"Взъ*бать россиянина": американский боксер бросил вызов Ломаченко

Американский легковес Девин Хэйни выразил уверенность в том, что сможет победить украинского суперчемпиона Василия Ломаченко.

20-летний проспект намерен выйти в ринг против нашего соотечественника после победы над россиянином Зауром Абдуллаевым. В бою 13 сентября будет разыгран статус обязательного претендента на пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет Василий.

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Василий Ломаченко и Девин Хэйни Boxing Scene

"Я уверен, что смогу побить Ломаченко. Точка. Поединок против Заура Абдуллаева даст нам возможность сражаться за чемпионский титул. И после того, как мы выиграем этот бой, мы ждем встречи с Василием Ломаченко в поединке как минимум за три чемпионских пояса из четырех. Но сейчас надо тренироваться, чтоб вз***ать Абдуллаева", – приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко завоевал три чемпионских пояса в легком весе (WBC, WBA, WBO), победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.

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