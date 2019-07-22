"Вырублю его!" Главные новости из мира бокса

Успехи украинских боксеров как на профессиональном, так и на любительском рингах с каждым годом вызывают у вас, друзья, все больший интерес к этому виду спорта. А поскольку желание узнать о боксе большое, OBOZREVATEL идет вам навстречу.

Александр Усик (16-0-0, 12 КО), бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, продолжает готовиться к дебюту в новом для себя дивизионе – хэвивейте. Его первый бой, как вы знаете, должен был состояться в конце мая против уроженца Камеруна Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО), выступающего под флангом Франции, но был перенесен, поскольку наш боксер на тренировке получил травму бицепса.

"Непростое задание для Саши Усика, – говорит Виталий Кличко, которому за блестящие победы на ринге присвоено звание вечного чемпиона мира по версии WBC. – Желание быть в супертяжелом весе есть у многих парней. Но когда-то Дон Кинг говорил, что в боксе есть две категории.

По опыту других спортсменов мы видим, что есть позитивные и негативные примеры переходов в супертяжи. Негативных, к сожалению, много. Рой Джонс закончил не очень хорошо. Чемпион мира в крузервейте Василий Жиров, Тони Белью и Херби Хайд - такая же история. А действительно звездой стал лишь Эвандер Холифилд. В тяжелой категории важно держать удар, но важно и наносить его. В чем разница между тяжелым весом и всеми остальными?

В супертяжах очень тяжелые удары. Ведь один удар, одна секунда могут решить исход боя. У Александра есть все, ему сейчас нужно хорошо подготовиться для перехода в супертяжелый вес. У Саши не так много побед нокаутом. Но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна. Но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, а и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов. Считаю, чтобы сохранить скорость и силу, Усик должен весить 105-107 кг, не больше. Пожелаем ему победных боев".

* * *

WBO объявила Александра Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе. С украинцем обязан встретиться победитель матча-реванша между Руисом и Джошуа, который пройдет в конце года. По котировкам (1,33), на 68% это будет Джошуа. И его же SkyBet ставит фаворитом в возможном бое с Усиком, который еще не боксировал в супертяжах: 1,50 – 26,0 – 2,50.

* * *

Тайсон Фьюри объявил, что контракт на матч-реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером подписан и пройдет 22 февраля будущего года в Лас-Вегасе или Нью-Йорке. В декабре 2018-го супертяжи разошлись вничью. "Но теперь я не употребляю так много алкоголя и вырублю его", – обещает Фьюри. Но сначала в сентябре у Уайлдера матч с Ортисом.

* * *

Иван Редкач в 6-м раунде нокаутировал экс-чемпиона в двух весах Девона Александера. Украинец трижды отправил американца в нокдаун, и рефери остановил бой. Редкач: "Немного нервничал, переходя в полусредний вес, но команда говорила, что я готов. Я более свеж, сильнее в этом дивизионе. Готов к бою с любым – Дэнни Гарсией, Шоном Портером".

* * *

Кубрат Пулев оштрафован на 2500 долларов и должен пройти курсы профилактики сексуальных домогательств, иначе боксерскую лицензию в США ему не вернут. Во время ТВ-интервью после боя супертяж поцеловал журналистку.

* * *

Полистаем с вами, друзья, справочник бокса OBOZREVATEL.

8 июля 1889 года. В Ричбурге, США, прошел последний боксерский бой без перчаток. Американец Салливан победил Килрейна и сохранил титул чемпиона.

1 июня 1939 года. В США прошла первая в мире телевизионная трансляция боя боксеров-супертяжей. На ринге нью-йоркского "Янки Стэдиум" Лу Нова в 11-м раунде нокаутировал фаворита Макса Бэра.

31 марта 1951 года. Родился кубинец Теофило Стивенсон – самый титулованный боксер-любитель в истории (по три "золота" на ЧМ и Олимпиадах).

25 октября 1951 года. Легендарный тяжеловес Джо Луис в 37 лет проиграл нокаутом в 8-м раунде Рокки Марчиано и ушел из бокса.

30 октября 1974 года. В столице Заира Киншасе прошел один из самых известных боев в истории бокса – "Побоище в джунглях". Мохаммед Али в 8-м раунде нокаутировал Джорджа Формена.

1 апреля 2000 года. Чемпион мира WBO Виталий Кличко потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив в Берлине американцу Крису Бёрду.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!