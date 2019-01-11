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''Вырублю'': британский супертяж отреагировал на возвращение Кличко

3.4тЧитать материал на украинском

Британский супертяж Диллиан Уайт готов сразиться с легендарным украинцем Владимиром Кличко. Наш боксер может возобновить профессиональную карьеру в апреле следующего года.

"Я буду драться с Владимиром Кличко и нокаутирую его. Если он вернется, я обязательно его вырублю. Я точно знаю, что делать. Я тренировался с ним, спарринговал с ним годами, я знаю, что он из себя представляет и одержу над ним победу", - цитирует Уайта TalkSport.

Диллиан Уайт

Диллиан Уайт

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В то же время чемпион мира WBC Sliver и WBO International отдал должное нашему спортсмену.

"Он великий боец, он устроил ад Энтони Джошуа в своем последнем бое, но я просто верю, что сейчас мое время и я знаю, что делать. Я знаю, как его одолеть", - бросил дерзкий вызов украинской легенде Уайт.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

http://klitschko-brothers.com

Напомним, что Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванше против Дерека Чисоры (29-9, 21 КО) отстоял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International. Британский супертяж отправил своего соперника в глубокий нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный супертяж Владимир Кличко может вернуться на ринг и уже в апреле провести бой на лондонской арене "Уэмбли".

Авторитетный британский журналист Стив Банс анонсировал возвращение украинского боксера в профессиональный спорт.

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Персоны
Диллиан УайтВладимир Кличко
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