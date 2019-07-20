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"Вырубили жиробасы": Фьюри посмеялся над Кличко

3.7т Читать материал на украинском

Британский супертяж Тайсон Фьюри назвал доминирование Владимира Кличко в хевивейте недостойным.

"Цыганский король", который является линейным чемпионом, в дивизионе в очередной раз проявил неуважение к легендарному украинцу.

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Кличко – Фьюри

Кличко – Фьюри

"Толстяк Руис вырубил Джошуа. Два самых уморительных момента в истории за последние 20 или 30 лет – это то, что наиболее подготовленными бойцами были Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Очень показательно, что обоих из них вырубили два жиробаса. А я подписал контракт на реванш с Деонтеем Уайлдером. Могу это подтвердить", – приводит слова Тайсона Фьюри talkSport.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик шокировал украинцев высказыванием о войне на Донбассе, не посчитав Российскую Федерацию агрессором.

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Персоны
Владимир Кличко Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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