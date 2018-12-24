''Выпутываемся'': Беринчик высказался о независимости Украины

Украинский боксер Денис Беринчик, который 22 декабря защитил пояс WBO Oriental, выразил уверенность в том, что многие в нашей стране все еще живут воспоминаниями о советском прошлом.

"Мы всю дорогу бьемся как рыба об лед. Потихоньку, маленькими шажками выпутываемся с постсоветского пространства, потому что глянем на мой год рождения – 1988-й год – у меня стоит герб и написаны четыре буквы, из них три одинаковых. Независимости чуть-чуть... Некоторые люди еще сами зависимы от многих моментов, от страны, от власти. Пока что бьемся, все бьемся, держимся, крепимся, уповаем на Господа Бога. Все будет", – сказал Беринчик в интервью "Сегодня".

Денис Беринчик K2 Promotions

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик покорил фанатов бокса феерическим выходом на бой с Росеки Кристобалем в образе героя видеоигр.

Поединок завершился техническим нокаутом соперника нашего спортсмена в седьмом раунде. При этом транслятор боя телеканал "Интер" опозорился с показом шоу.