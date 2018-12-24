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''Выпутываемся'': Беринчик высказался о независимости Украины

1.2тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Денис Беринчик, который 22 декабря защитил пояс WBO Oriental, выразил уверенность в том, что многие в нашей стране все еще живут воспоминаниями о советском прошлом.

"Мы всю дорогу бьемся как рыба об лед. Потихоньку, маленькими шажками выпутываемся с постсоветского пространства, потому что глянем на мой год рождения – 1988-й год – у меня стоит герб и написаны четыре буквы, из них три одинаковых. Независимости чуть-чуть... Некоторые люди еще сами зависимы от многих моментов, от страны, от власти. Пока что бьемся, все бьемся, держимся, крепимся, уповаем на Господа Бога. Все будет", – сказал Беринчик в интервью "Сегодня".

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Денис Беринчик

Денис Беринчик

K2 Promotions

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик покорил фанатов бокса феерическим выходом на бой с Росеки Кристобалем в образе героя видеоигр.

Поединок завершился техническим нокаутом соперника нашего спортсмена в седьмом раунде. При этом транслятор боя телеканал "Интер" опозорился с показом шоу.

Персона
Денис Беринчик
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CARGO 100
CARGO 100
Еще один, билять, Кличко ... "Пока что бьемся, все бьемся, держимся, крепимся, уповаем на Господа Бога. Все будет." Будет, ёпт-ть, ещё про "скакать" забыл ... На Бога надейся, да сам не плошай.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Россиянам такие слова не понятны: как это "постепенно" и "бьемся"? Им надо все, сразу и даром, чтобы с дивана не вставать, как в любимой исторической былине про Емелю.
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