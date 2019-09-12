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12 сентября • обновлено в 22:35
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"Выносят на носилках": Джошуа сделал признание про "зверя Кличко"

3.1т Читать материал на украинском

Знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа признался, что украинец Владимир Кличко нанес ему самый сильный удар.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

"Кто бьет сильнее всех? Пожалуй, Владимир Кличко. Я бы сказал, что Энди Руис, но когда он ударил меня, это было как сотрясение мозга в районе задней части головы. Когда я вышел против Кличко, то знал, что наш бой может закончиться двумя исходами: я мог либо победить, либо оказаться на спине. Знаете, как это, когда тебя выносят на носилках? Кличко – зверь, он настоящий зверь", – заявил Энтони в интервью The Sun.

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Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв Энтони Джошуа техническим нокаутом.

2 июня Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко сделал окончательное заявление о своей карьере в боксе.

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Энтони Джошуа Владимир Кличко
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