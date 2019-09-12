"Выносят на носилках": Джошуа сделал признание про "зверя Кличко"

Знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа признался, что украинец Владимир Кличко нанес ему самый сильный удар.

Энтони Джошуа

"Кто бьет сильнее всех? Пожалуй, Владимир Кличко. Я бы сказал, что Энди Руис, но когда он ударил меня, это было как сотрясение мозга в районе задней части головы. Когда я вышел против Кличко, то знал, что наш бой может закончиться двумя исходами: я мог либо победить, либо оказаться на спине. Знаете, как это, когда тебя выносят на носилках? Кличко – зверь, он настоящий зверь", – заявил Энтони в интервью The Sun.

Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв Энтони Джошуа техническим нокаутом.

2 июня Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко сделал окончательное заявление о своей карьере в боксе.

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