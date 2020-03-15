Чисора рассказал, что сделает в бою с Усиком

Британский супертяжеловес Дерек Чисора пообещал избить украинца Александра Усика в ринге.

Усик - Чисора t.me/Usyk17

"Я собираюсь нокаутировать его. Моя цель — выключить ему свет. Я буду бить его по всему телу. По рукам, плечам, по носу — везде. Это будет один из лучших боев за последние десять лет. Вот увидите", — цитирует Чисору BoxingNews 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, о бое Усик - Чисора уже было объявлено официально. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне. Букмекеры уже опубликовали котировки на этот поединок.

Изначально поединок должен был пройти в конце марта. Однако Александру помешало вернуться повреждение.

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