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15 марта • обновлено в 12:51
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Чисора рассказал, что сделает в бою с Усиком

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Британский супертяжеловес Дерек Чисора пообещал избить украинца Александра Усика в ринге.

Усик - Чисора

Усик - Чисора

t.me/Usyk17

"Я собираюсь нокаутировать его. Моя цель — выключить ему свет. Я буду бить его по всему телу. По рукам, плечам, по носу — везде. Это будет один из лучших боев за последние десять лет. Вот увидите", — цитирует Чисору BoxingNews 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, о бое Усик - Чисора уже было объявлено официально. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне. Букмекеры уже опубликовали котировки на этот поединок.

Изначально поединок должен был пройти в конце марта. Однако Александру помешало вернуться повреждение.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне

Ранее непобедимого крымчанина засекли в аэропорту Лондона в медицинской маске, стилизированной под маску супергероя.

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Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
Место
Англия
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Молодец, все нормальные украинцы будут за тебя, бей вату!
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