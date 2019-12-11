"Выйди в окно": российского боксера высмеяли за прогиб перед Путиным

Российского боксера Мишу Алояна высмеяли в сети после того, как он назвал решение президента Владимира Путина главным аргументом в пользу участия на Олимпийских играх-2020.

Говоря об отказе сборной России ехать на ОИ в Токио из-за отстранения страны от международных соревнований, спортсмен вспомнил о главе Кремля.

"Если скажет президент – он сам спортсмен, – что надо ехать, то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться", – цитирует Алояна "Чемпионат".

Миша Алоян "Чемпионат"

Это заявление вызвало настоящий троллинг со стороны читателей издания, который отметили прогиб боксера. "Рабство из человека не вытравишь ничем", "Так спорт вне политики! Или как?", "Ж*полиз", "Холопская психология", "Миша, тебе не стыдно? Вас уже дважды нагнули", "Алоян, иди выйди в окно, Путин так сказал, честно", "Миша, конечно, надо ехать и напевать песню "Дядя Вова, мы с тобой!" – пишут в комментариях под новостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря приняло решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Президент Владимир Путин пригрозил организации судом.

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