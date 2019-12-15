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15 декабря • обновлено в 15:11
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"Выйдет в ринг со зверем": промоутер назвал новый бой Ломаченко

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Глава Top Rank Боб Арум уверен, что бой за абсолютное чемпионство в легком весе между Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) состоится в самое ближайшее время.

Лопес, Арум и Ломаченко

Лопес, Арум и Ломаченко

Top Rank

"Сейчас Ломаченко выйдет в ринг со зверем. Никто не знал Лопеса три года назад, но он был великолепным во всех своих поединках. Подождать с боем против Ломаченко? Вы в своем уме? Я не могу остановить Лопеса. Если я скажу Теофимо, чтобы он пока принял не такой опасный бой, то он посмотрит на меня, как на безумца", – сказал Арум в интервью FightHype.

Новости
Комми - Лопес: сенсационный бой на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 декабря непобедимый проспект Теофимо Лопес (15-0, 12 KO), сенсационно нокаутировал чемпиона мира IBF в легком весе Ричарда Комми (29-3, 26 KO). Сразу после боя американец вызвал в ринг Василия Ломаченко.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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