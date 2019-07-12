"Выигрывай, чувак": боксер, обещавший убить Ломаченко, неожиданно обратился к украинцу

Американец Теофимо Лопес, который известен своими оскорбительными выпадами в адрес Василия Ломаченко и обещавший его убить в ринге, бросил очередной вызов украинскому чемпиону.

21-летний боксер выразил уверенность в том, что нокаутирует сопернику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

"Я вижу, как я остановлю его. Он слишком мелкий для 61 кг. Он еще не встречался с Теофимо. Вы, парни, знаете, кто я такой. В конце концов, это мегабой. Если он подерется со мной в начале следующего года, это будет его самый большой гонорар. Ломаченко, побеждай в своем бою с Люком Кэмпбеллом 31 августа, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой, чувак, за все четыре пояса", – приводит слова Лопеса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопеса отправили в нокдаун в одном из спаррингов.

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