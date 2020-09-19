Выхрист, Руденко и другие: XSPORT покажет вечер бокса из Днепра

В воскресенье, 20 сентября, в Днепре пройдет большой вечер бокса компании Top Boxing Generation. В главных боях программы в ринг выйдут 37-летний супертяж Андрей Руденко (32-5, 20 КО), его коллега по дивизиону, проспект Виктор Выхрист (2-0, 2 КО). Смотреть вечер бокса можно будет в прямой трансляции на XSPORT. Начало эфира на телеканале – в 19:20, на сайте – в 17:00.

Пиком карьеры Андрея Руденко стал бой с россиянином Александром Поветкиным, в котором Андрей проиграл. Затем у украинца была победа и два поражения в последующих поединках. В предстоящем бою Руденко будет противостоять крепкий джорнимен из Харькова Константин Довбыщенко (7-7-1, 4 КО), который запомнился своим последним конкурентным боем с Александром Захожим.

У Виктора Выхриста же будет третий бой в карьере и снова против человека с множеством поражений. На этот раз под украинский "каток" попадет испанец Габриэль Энгема (10-9, 6 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года Руденко проиграл 26-летнему Агиту Кабайелу (19-0, 13 КО) поединок за титул чемпиона Европы по версии EBU.