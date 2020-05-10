"Выход на пенсию для кисок": Чисора нахамил Усику и Кличко

Максим Богданов Бокс 20:35, 10.05.2020 Обновлено: 20:37, 10.05.2020

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) по-хамски отреагировал на слова Владимира Кличко, заявившего, что готов помогать Александру Усику (17-0, 13 КО) в подготовке к бою.

"Выход на пенсию для кисок", – написал Чисора у себя в Instagram.

Напомним, что бой Усик – Чисора, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, официально перенесен на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Александра и Дерека. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.

Отметим, что недавно в сети показали, как бы выглядели Александр Усик, Василий Ломаченко и Владимир Кличко, если бы они были женщинами.

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