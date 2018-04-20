"Выглядит странным": у Гассиева сделали вид, что не поняли отказ Усика боксировать в России

В команде российского боксера Мурата Гассиева удивились решению Александра Усика не проводить финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в России. По словам менеджера чемпиона из РФ Александра Васильева, его подопечный готов выйти в ринг даже на территории соперника.

"Для меня выглядит странным, что команда Усика не хочет боксировать в Москве, и я могу что-то предполагать, но какие истинные мотивы у них в голове – я не знаю. Если организаторы Суперсерии посчитают, что им выгоднее провести финал в Саудовской Аравии – значит, деремся там. Если в Америке – значит, в Америке. В России или в Украине – выйдем на ринг там. Мы как люди, подписавшие контракт на участие в Суперсерии, просто будем выполнять его условия", – цитирует менеджера Гассиева Allboxing.ru.

Как сообщал "Обозреватель", Александр Усик получил травму в ходе подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса. Изначально запланированный на 11 мая бой был отложен.