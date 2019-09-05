"Выглядит неудобным": Тайсон Фьюри сделал признание про Усика

"Линейный" чемпион в супертяжелом весе, непобежденный британец Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) считает украинца Александра Усика одним из двух самых опасных бойцов дивизиона.

"Самый опасный?.. Ну, походу, это все же Уайлдер. Я уже с ним дрался, уже его побеждал. Именно он — самый большой вызов, который они могут мне предложить. А так, если честно, то я больше никого и не вижу... А! Еще Александр Усик. Он выглядит неудобным оппонентом, левша, абсолютный чемпион крузервейта, непобежденный чемпион мира. Возможно, он будет следующим самым сложным вызовом", цитирует признание британца vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, на соотечественник дебютирует в супертяжелом дивизионе боем с голландцем Тайроном Спонгом. Шоу состоится 12 октября в американском Чикаго.

Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на этот поединок.

31 августа Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

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