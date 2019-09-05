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5 сентября • обновлено в 22:47
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"Выглядит неудобным": Тайсон Фьюри сделал признание про Усика

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"Линейный" чемпион в супертяжелом весе, непобежденный британец Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) считает украинца Александра Усика одним из двух самых опасных бойцов дивизиона.

"Выглядит неудобным": Тайсон Фьюри сделал признание про Усика

"Самый опасный?.. Ну, походу, это все же Уайлдер. Я уже с ним дрался, уже его побеждал. Именно он — самый большой вызов, который они могут мне предложить. А так, если честно, то я больше никого и не вижу... А! Еще Александр Усик. Он выглядит неудобным оппонентом, левша, абсолютный чемпион крузервейта, непобежденный чемпион мира. Возможно, он будет следующим самым сложным вызовом", цитирует признание британца vringe.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на соотечественник дебютирует в супертяжелом дивизионе боем с голландцем Тайроном Спонгом. Шоу состоится 12 октября в американском Чикаго.

Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на этот поединок.

31 августа Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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