"Выбью зубы из пасти": Фьюри разбушевался перед чемпионским супербоем

Британский супертяж Тайсон Фьюри(27-0, 19 КО), победивший в 2015 году Владимира Кличко и отобравшего тогда у украинца все титулы, пригрозил своему будущему сопернику - обладателю пояса по версии WBС Деонтею Уайлдеру (40-0, 39 КО) - большой бедой после того, как Уайлдер согласился на бой с ним.

"Я вам не претендент, я - линейный чемпион мира. Это значит, что я лучший из лучших.

Вряд ли что-то принесет мне больше удовольствия, чем процесс выбивания зубов из пасти Деонтея Уайлдера. Ты попал в беду, Уайлдер. И не переживай, я не собираюсь танцевать вокруг тебя. Нет на планете парня, который побил бы Тайсона Фьюри", - цитирует грозного британца vringe.com.

Бой чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера против бывшего обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBО Тайсона Фьюри официально состоится 1 декабря в Лос-Анжелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Тайсон Фьюри высмеял победу Джошуа над Поветкиным ,обозвав бойцов подонками и бомжами.