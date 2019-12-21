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21 декабря • обновлено в 12:21
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"Выброшу": Лопес пообещал "прикончить задницу" Ломаченко

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Обладатель титула IBF в легком весе американский боксер Теофимо Лопес отметился дерзким высказыванием в адрес чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO украинца Василия Ломаченко.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

"В каком раунде я нокаутирую его? Я прикончу его задницу – это я обещаю. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я – должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его", – заявил Лопес, чьи слова приводит badlefthook.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо Лопес назвал предварительную дату боя против Василия Ломаченко. На кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, а для американца – пояса WBO, WBA и IBF.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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