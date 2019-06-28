ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

"Вы н***я не понимаете!" Легендарный Тайсон взбесился в Польше

2.4тЧитать материал на украинском

Легендарный американский боксер Майк Тайсон отметился невероятно жесткими и скандальными высказываниями о поляках.

Бывший чемпион мира прибыл в Польшу в рамках пиар-акции энергетического напитка и во время посещения исторических мест, связанных с Холокостом и Варшавским восстанием, резко ответил на вопрос журналиста относительно моральной стороны такой рекламы.

Новости
По примеру России: победа еще одного украинского боксера на Европейских играх вызвала гнев

"Вы, поляки, них*я не понимаете в трагедиях! Сравните вашу историю с тем, что произошло с черными в Америке. Вы ведь не были в рабстве в течение гребанных 250 лет! Никто не насиловал вас, вашу мать, сестру, брата, глядя вам в глаза, прежде чем убить. То, что произошло с вами, ужасно. Но кто может знать больше о восстаниях, чем чернокожие люди?" – цитирует Тайсона TVP.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры обвалили ставки на супербой Энтони Джошуа – Александр Усик.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Майк Тайсон
Место
Польша
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
18
2
Смешно
7
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Поляков опустили ниже плинтуса. Папуасы чернозадые страдальцы ещё те)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Mega Death,чмо дырявое,я ж не какцап,чтобы лизать задницы.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Mega Death
Mega Death
Украинец Сергей, Лизни ему зад, холоп -супертолерантный))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / мнения

ads pixel