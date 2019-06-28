"Вы н***я не понимаете!" Легендарный Тайсон взбесился в Польше

Легендарный американский боксер Майк Тайсон отметился невероятно жесткими и скандальными высказываниями о поляках.

Бывший чемпион мира прибыл в Польшу в рамках пиар-акции энергетического напитка и во время посещения исторических мест, связанных с Холокостом и Варшавским восстанием, резко ответил на вопрос журналиста относительно моральной стороны такой рекламы.

„Kto wie więcej o prześladowaniach niż ciemnoskórzy?” – tak Mike Tyson odpowiada na zarzuty, że nie powinien brać udziału w filmie o powstaniu warszawskim. Wkrótce na portalu https://t.co/4oYRjx3w5F cały wywiad z amerykańskim bokserem#wieszwięcej pic.twitter.com/DR16xOOyzD — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) 26 июня 2019 г.

"Вы, поляки, них*я не понимаете в трагедиях! Сравните вашу историю с тем, что произошло с черными в Америке. Вы ведь не были в рабстве в течение гребанных 250 лет! Никто не насиловал вас, вашу мать, сестру, брата, глядя вам в глаза, прежде чем убить. То, что произошло с вами, ужасно. Но кто может знать больше о восстаниях, чем чернокожие люди?" – цитирует Тайсона TVP.

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