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4 апреля • обновлено в 12:41
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"Вы недостойны!" Усик обратился к "украинцам-нытикам" и раскрыл "всю их суть"

2.2т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик назвал украинцев недостойными огромных денег и призвал довольствоваться тем, что у них сейчас.

"Друзья, знаете, что вас раздражает, что вам не нравится, что вас бесит? То, что я не соответствую вашим ожиданиям. Я и не должен этого делать. Вы ожидаете чего-то от кого-то. Не конкретно от меня, а от кого-то. Таких людей я называю нытиками. Они жалуются на свою жизнь, что у них ничего не получается, что они не могут заработать. Вся ваша суть в том, что вы хотите миллион. Вы недостойны миллиона, вы не знаете, как его потратить. Если вы желаете получить миллион, то вы его никогда в жизни его не получите. Потому что вы хотите большего и не довольствуетесь малым", – сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик подразнил своих подписчиков в Instagram символом партии одиозного пророссийского блогера Анатолия Шария.

Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

Позже боксера жестко осудили за такие слова. Офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) устроил бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе настоящий разнос.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Гон.дон ты усик. Не путай работящих украинцев и алкашей с ресеи. Среди моих знакомых нытиков нет, все крутятся, пытаются заработать. Нытики за поребриком, им пин-досы жить мешают -)))
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Гон.дон ты усик. Не путай работящих украинцев и ал-кашей с ресеи. Среди моих знакомых нытиков нет, все крутятся, пытаются заработать. Нытики за поребриком, им пинд-осы жить мешают -)))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить"
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