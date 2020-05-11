"Вы меня отсюда не выгоните": Усик отреагировал на критику

Украинский боксер Александр Усик заявил, что является украинцем и не собирается уезжать из страны, поскольку считает ее своей родиной.

"Моя страна – Украина! Я здесь живу, здесь родился и вырос. И если бы я хотел куда-то уехать, то я бы уже давно это сделал. Я не хочу никуда, и вы меня отсюда не выгоните. Это моя страна! Для меня нет разделения. Вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет бандеровцев, москалей… Все украинцы. И не важно, на какой территории они живут – во Львове, Крыму, Донецке, Одессе…" – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

Александр Усик Sport.ua

Он также обратился к СМИ, призвав их "не разделять украинский народ" с помощью различных провокаций.

"Телеканалы! Не выдергивайте из контекстов, не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы! Мы не малороссы, не сепаратисты или еще кто-то. У меня в паспорте написано: украинец. Моя церковь учит меня любить, созидать, делиться. Друзья, вы наговорили глупостей, вы напровоцировали. Разделяя народ, мы ни к чему хорошему не придем. Будут разделенные народы, которые будут гавкать на других людей", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая.

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