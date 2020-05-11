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11 мая • обновлено в 17:48
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"Вы меня отсюда не выгоните": Усик отреагировал на критику

6.9т
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что является украинцем и не собирается уезжать из страны, поскольку считает ее своей родиной.

"Моя страна – Украина! Я здесь живу, здесь родился и вырос. И если бы я хотел куда-то уехать, то я бы уже давно это сделал. Я не хочу никуда, и вы меня отсюда не выгоните. Это моя страна! Для меня нет разделения. Вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет бандеровцев, москалей… Все украинцы. И не важно, на какой территории они живут – во Львове, Крыму, Донецке, Одессе…" – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

Александр Усик

Александр Усик

Sport.ua

Он также обратился к СМИ, призвав их "не разделять украинский народ" с помощью различных провокаций.

"Телеканалы! Не выдергивайте из контекстов, не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы! Мы не малороссы, не сепаратисты или еще кто-то. У меня в паспорте написано: украинец. Моя церковь учит меня любить, созидать, делиться. Друзья, вы наговорили глупостей, вы напровоцировали. Разделяя народ, мы ни к чему хорошему не придем. Будут разделенные народы, которые будут гавкать на других людей", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Усик
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Были бы у усика мозги и был бы он патриотом Украины,не нес бы бредятину,не якшался бы с мацковскими фсбэшными попами и называл вещи своими именами. Тогда был бы ему почет и уважение от сограждан.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Если бы Усик был патриотом (настоящим), то начал бы собирать людей, чтобы противостоять тем ур0дам, которые в меньшинстве, но вынуждают целую страну плясать под свою дудку. А призывами к братству и миру нацистов ещё никому победить не удавалось.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Крым Андрей, чурка,ты о чем ваше?главный нацист современности ныкается в бункере,откликается на кличку ху..ло и окурок.
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hunt andres
hunt andres
Напрасно Саша рвет глотку. Это не та страна' в которой он родился. Пора принимать решение.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hunt andres, хунд,не гавкай понапрасну.
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