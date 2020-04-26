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26 апреля • обновлено в 11:33
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"Вы даже не обезьяна": ветеран АТО Остальцев распек Усика за "мир, дружба, жвачка" с Россией

10.5т
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Ветеран АТО и ведущий программы "Veterano Блог" Леонид Остальцев обрушился на украинского боксера Александра Усика с критикой за его невнятную гражданскую позицию.

"Александр, будучи чемпионом мира по боксу, будучи украинцем, а вы себя таковым считаете, будучи мужчиной, который все же чего-то стоит, вы обязаны иметь четкую и обоснованную позицию, а не полтора часа "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе", - заявил Остальцев.

Бывший солдат не уверен, что Усика можно назвать гражданином Украины.

"На вашем плече, Саша, такой же герб, как и на моем, но, разница между нами в том, что я – украинец. А вот можно ли так назвать вас – не знаю. Также разница в том, что я не прощу тысячи убитых украинцев. И я, как и много таких же как и я, являюсь именно тем "добром с кулаками", о котором вы так часто говорите. У меня есть оружие и есть яйца, чтобы его использовать против тех, кто будет желать зла мне, моим родным и моей стране. Так меня воспитали, потому что я – солдат и мужчина", - сказал ветеран АТО.

Остальцев вспомнил свой предыдущий конфликт с Усиком, где назвал боксера обезьяной.

"Хочу сказать, что вы даже не обезьяна - обезьяны в целом мирные животные. Много беды от них не бывает. Вас, Александр, я хочу назвать другим словом - вы обычный манкурт. И, конечно, я приглашаю к себе на разговор один-на-один, потому что отвечаю за свои слова и поступки лично и всегда", - добавил Остальцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам. Он также оценил работу Владимира Зеленского на посту президента нашей страны и привел пример идеального для себя главы государства.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

На Пасху Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Леонид Остальцев
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Комментарии
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Усику "нужно просто перестать" давать интервью. А то прямо как клоун свои видосики печет, так и он.
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1
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
кто это?
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2
2
Михаил Устинов
Михаил Устинов
Внаукраине Потриот, уеплёт какой-то
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0
1
Odessa Max
Odessa Max
Ч*мо с нашивкой на рукаве забыло кого бомбили украинские самолёты в Луганске и Донецке 2014? Погибли сотни мирных граждан, а от обстрела ВСУ - тысячи. Так что, не украинец ты, а мра*зь, у которой по локоть руки в крови
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2
4
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