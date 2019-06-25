Вспыхнул пожар: Владимир Кличко едва не погиб во время отдыха

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко оказался в эпицентре ЧП во время отдыха в Испании. На борту яхты, где спортсмен находился вместе с родными и друзьями, вспыхнул пожар.

Об этом Владимир сообщил BILD. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от Майорки.

Владимир Кличко (крайний слева) Daily Mail

"Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее", – прокомментировал инцидент Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко принял решение не проводить боев в 2019 году, однако настроен возобновить карьеру.

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