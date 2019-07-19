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Вслед за Усиком: россиянин Гассиев отменил дебют в супертяжах — названа причина

2.7т Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев получил травму плеча и вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе.

На 27 июля был запланирован бой Гассиева против американца Джоуи Давейко, однако он не состоится, сообщает журналист ESPN Стив Ким в своем Twitter.

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

boxingscene.com

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"Своя дорога": Гассиев не оставляет в покое Усика

Гассиев не выходил на ринг на протяжении года. В июле 2018-го он потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). После этого Мурат перенес операцию на левом плече и проходил процесс восстановления после травмы.

Его запланированный поединок с Давейко будет отменен или перенесен на другую дату.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна дата титульного супербоя украинского чемпиона мира Александра Гвоздика с россиянином.

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Мурат Гассиев
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Merlo Susan
Merlo Susan
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