Вслед за Усиком: россиянин Гассиев отменил дебют в супертяжах — названа причина

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев получил травму плеча и вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе.

На 27 июля был запланирован бой Гассиева против американца Джоуи Давейко, однако он не состоится, сообщает журналист ESPN Стив Ким в своем Twitter.

So Im told Murat Gassiev has pulled out of his bout vs Joey Dawejko, has some issue with his shoulder... #boxing #Buzzkill