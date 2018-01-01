Всемирная суперсерия бокса: букмекеры обвалили ставки на Усика

Украинец Александр Усик укрепил свои позиции в списке главных претендентов на победу во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). После того, как наш спортсмен нокаутировал Марко Хука в четвертьфинале турнира, букмекеры существенно снизили коэффициент на успех нашего тяжеловеса.

На сегодняшний день котировки на победу Усика в боксерской Лиге чемпионов составляют 1,53, хотя перед началом соревнований показатель равнялся 1,83. Главными конкурентами Александра считаются латыш Майрис Бриедис и россиянин Мурат Гассиев. Ставки на их победу в турнире принимаются с коэффициентом 6,00.

Отметим, что соперником Усика по полуфинальному поединку станет победитель боя Майрис Бриедис – Майк Перес. Латыш и кубинец выйдут в ринг 30 сентября.

Как сообщал "Обозреватель", непобедимый чемпион мира Геннадий Головкин намерен сразится с украинцем Сергеем Деревянченко.