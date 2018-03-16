Всемирная боксерская ассоциация сделает особенные пояса для Усика и Ломаченко

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила пойти по стопам Всемирного боксерского совета (WBC). WBA выпустит специальные чемпионские пояса для победителей самых рейтинговых боев, в которых участвуют два украинца - Александр Усик и Василий Ломаченко.

Наши чемпионы мира проведут свои поединки 11 и 12 мая. Сперва в Джидде (Саудовская Аравия) Усик будет драться в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым. А Ломаченко должен встретиться в Нью-Йорке с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом. Победители этих двух пар получат особенные пояса.

Кроме того, еще тремя счастливыми обладателями уникальных титулов от WBA станут триумфаторы дуэлей Энтони Джошуа - Джозеф Паркер, Геннадий Головкин - Сауль Альварес и победитель финала WBSS во втором среднем весе Каллум Смит - Джордж Гроувз.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что чемпион мира сделал неутешительный прогноз для Ломаченко.