Всемирная боксерская ассоциация отреагировала на заявление Усика

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик направил письмо Всемирной боксерской ассоциации, в котором уведомил, что собирается дебютировать в супертяжах. Таким образом торги за право организовать обязательную защиту украинского боксера не состоятся.

"Учитывая новые обстоятельства будущей карьеры Усика, заявка на проведение торгов боя между Александром Усиком и Денисом Лебедевым приостановлена", - опубликовали официальное заявление WBA на странице организации.

Александр Усик WBSS

Напомним, что 28 марта Усик записал видеообращение, в котором заявил, что отказывается от титула чемпиона Всемирной боксерской ассоциации и боя против Лебедева.

При этом Всемирный боксерский совет принял решение сохранить пояс украинцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики с восторгом отреагировали на решение украинского чемпиона Александра Усика отказаться от чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым.

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